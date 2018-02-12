Adanaspor-Gazişehir Gaziantep: 2-5

Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın son maçında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Adanaspor'u 5-2 yendi.

Bu arada karşılaşmanın 82. dakikasında stat ışıklarının bir kısmının sönmesi nedeniyle maç bir süre durdu. Stat ışıklarının 12 dakika sonra yeniden devreye girmesiyle müsabaka kaldığı yerden devam etti.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Erkan Özdamar, Ata Yıldırım, Hüseyin Aylak

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Didi, Digao (Dk. 57 Mustafa Sevgi), Emre Can Coşkun (Dk. 46 Uche Kalu), Gökhan Süzen, Onur Akbay, Renan Foguinho, Roni, Tevfik Altındağ, Oğuz Han Aynaoğlu, Bahattin Köse (Dk. 81 Abdulaziz Solmaz)

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim (Dk. 65 İsmail Konuk), Sinan Osmanoğlu, Tugay Kacar, Jefferson (Dk. 90+5 Webo), Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle, Adama Ba (Dk. 71 Muhammed Himmet Ertürk), Özgür Can Özcan

Goller: Dk. 18 ve 23 Gökhan Alsan, Dk. 41 Tugay Kacar, Dk. 51 ve 90+8 Özgür Can Özcan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 60 Uche Kalu, Dk. 74 Didi (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Sinan Osmanoğlu, Dk. 25 Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep), Dk. 45 Onur Akbay, Dk. 49 Gökhan Süzen (Adanaspor)

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