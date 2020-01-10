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Adanaspor, forvet Mbilla Etame'yi transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, serbest olan forvet oyuncusu Mbilla Etame'yi kadrosuna kattı.

10.01.2020 23:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:24
Adanaspor, forvet Mbilla Etame'yi transfer etti

TFF 1. Lig ekibi , serbest olan forvet oyuncusu 'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Kamerunlu golcü, başkan ile bir araya gelerek kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada, daha önce de Adanaspor'da forma giyen Mbilla Etame için "Hoş geldin, ayrılık uzun sürdü, özledik, gözledik... Biz bıraktığın gibiyiz. Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta, dostu düşmandan ayırmakta. Dinleyip diyecek çok, fakat uzun söze vaktimiz yok. Yürüyelim." denildi.

Kaynak: AA
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