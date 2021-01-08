Adanaspor'dan Ankaraspor'un iddialarına açıklama: Uygun olmayan oyuncu oynatılmadı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, 2-0 kazandıkları Ankaraspor maçının ardından başkent temsilcisinin, turuncu beyazlıların bir oyuncusunun Covid-19 test sonucunun pozitif olmasına rağmen, aynı gün yapılan diğer bir test sonucunun negatif alındığını ve akreditasyon yapılmadan doğrudan...

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, 2-0 kazandıkları Ankaraspor maçının ardından başkent temsilcisinin, turuncu beyazlıların bir oyuncusunun Covid-19 test sonucunun pozitif olmasına rağmen, aynı gün yapılan diğer bir test sonucunun negatif alındığını ve akreditasyon yapılmadan doğrudan esame listesine yazılarak oynatıldığını iddialarına açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gerçekle uyumlu olmayan bu açıklamayı üzüntü ile karşıladık" denildi.

Adanaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ankaraspor, kulüplerimiz arasında 7 Ocak 2021 tarihinde oynanan müsabakada kulübümüzün uygun olmayan oyuncu oynattığı yönünde bir gerçekle uyumlu olmayan bu açıklamayı üzüntü ile karşıladık. Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşu tarafından yapılan işlemler ve neticeleri resmi bilgi sisteminde yer almaktadır. Bu çerçevede oyuncularımızın uygunluğu muteber kayıtlar ise sabittir. Kulübümüz anılan müsabakada uygun olmayan oyuncu oynatmamıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bu bilgiyi kamuoyunun dikkatine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR