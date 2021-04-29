Adanaspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Adanaspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Adanaspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Royel Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Royel Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın nezaretinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yapan Adanasporlu futbolcular idmanı yarım sahada gerçekleştirilen oyunlarla noktaladı.


Adanaspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Adanaspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Adanaspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır
Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor
Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Adnan Menderes
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Diego Aykut Kocaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adanaspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 15:02:23. #1.16#

title