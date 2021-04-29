Adanaspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları sürüyor
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Royel Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Royel Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın nezaretinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yapan Adanasporlu futbolcular idmanı yarım sahada gerçekleştirilen oyunlarla noktaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN