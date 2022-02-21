Yücel İldiz: "Gollerden sonra gereksiz bocalıyoruz" - Haberler
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Yücel İldiz: "Gollerden sonra gereksiz bocalıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yücel İldiz:

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Adanaspor maçı sonrası, "Gollerden sonra gereksiz bocalamaya giriyoruz.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Adanaspor maçı sonrası, "Gollerden sonra gereksiz bocalamaya giriyoruz. Son dakikalarda golü kovaladık ama bir puanla ayrıldık" dedi.

BB Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "2 takım içinde zor bir müsabaka oldu. Adanaspor da yukarısı için son haklarını kullanıyordu. Kazanmak isteyeceklerdi. Ne olursa olsun kazanmak için oynamalıyız. Gollerden sonra gereksiz bocalamaya giriyoruz. Son dakikalarda golü kovaladık ama bir puanla ayrıldık. Eksiklerimiz vardı. Fedakarca oynadılar. Sonuç olarak deplasmanda kazanamadık ama kaybetmedikte. Erzurumspor olarak bu işi başaracağız" şeklinde konuştu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Sait Karafırtınalar, Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Adanaspor, Spor, Haberler

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