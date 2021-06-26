Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile taraftarlar buluştu
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Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile taraftarlar buluştu

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile taraftarlar buluştu
Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'da yeni sezon öncesi Kulüp Başkanı Bayram Akgül ile Turbeyler taraftar grubu ve taraftar dernekleri bir araya geldi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'da yeni sezon öncesi Kulüp Başkanı Bayram Akgül ile Turbeyler taraftar grubu ve taraftar dernekleri bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda konuşan Başkan Akgül, "Ben sizin için her şeyi yapmaya hazırım. İlk maçımızda stada sizinle geleceğim. Pankartları beraber asacağız" dedi.

Adanaspor Kulüp Başkanı Bayram Akgül, Başkanvekili Avukat Erkin Doygun ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Süzer,  Turbeyler Grubu lideri Refik Gül'ün organizasyonunda taraftar derneklerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda bir konuşma yapan Refik Gül, "Hatalardan herkesin bir ders çıkarması lazım. Biz taraftarlar olarak inşallah pandeminin bitmesiyle takımımızın arkasında durarak, özlenen Adanaspor'u, özlenen birlik beraberliği tekrardan geri getireceğimizi umuyoruz. Turbeyler Grubu olarak, bu sezon kayıtsız şartsız takımımızın arkasında duracağız" diye konuştu.BAŞKAN AKGÜL: TEK VÜCUTTAN YANAYIMAdanaspor Başkanı Bayram Akgül ise kendilerinin de hataları olabileceğini belirterek, "Hiç kimse hatasız değildir. Bizler de insanız hatalarımız olabilir. Böylesi bir toplantıya katıldığım ve de davet edildiğim için mutluyum. Katılımımdaki tek şart, tüm grupların bir arada olmasıydı. Ben, her zaman tek vücuttan yanayım. Adanaspor camiasının bu kadar bölünmüş olması ve bu kadar çok dernek olması bence hoş değil. Bunu daha önce de yaşadık. Girişim ve çabalarımızla derneklerin birleşmesini sağladık. Hep beraber tek vücut olursak; daha da güçlü olacağımıza inanıyorum. Nedense ortak bir payda ve de platforma buluşulamıyor. Bunun nedenini ben de bilmiyorum. Neyi paylaşamıyoruz onu da bilmiyorum. Sizin için her şeye varım. Yeni sezonda kendi sahamızda oynayacağımız ilk karşılaşmada stadyuma sizlerle birlikte geleceğim. Hazırladığınız pankartları statta ben sizinle birlikte asacağım" diye konuştu.

- Adana

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile taraftarlar buluştu
Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile taraftarlar buluştu
Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile taraftarlar buluştu
Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile taraftarlar buluştu
Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile taraftarlar buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir

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