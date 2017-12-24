Adana'ya "Tekstilkent Küçük Sanayi Sitesi" Kurulacak

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kurulması planlanan "Tekstilkent Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi" konusunda ihtiyaç alanının belirlenmesi yönünde proje hazırlanmasını ve kooperatife üye kayıtlarının bir an önce başlatılması talimatı verdi.



Vali Demirtaş, Tekstil Yapı Kent Kooperatifi Başkanı Tahir Zaimoğlu ile Adana Hazır Giyim Platformu Başkanı Mehmet Savatlı ile sektör temsilcilerinin, önceki gün gerçekleştirdikleri ziyaretlerinde dile getirdikleri, "Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi" projesi örneğinde olduğu gibi, Adana'da "Tekstil ve Hazır Giyim Bölgesi oluşturulması" yönündeki taleplerinin ardından, Kocavezir Mahallesi'nde yoğun bir şekilde faaliyet gösteren tekstil esnafını işyerlerinde ziyaret etti.



Tekstil Yapı Kent Kooperatifi Başkanı Tahir Zaimoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyaretleri sırasında, tekstil esnafının sorunlarını dinleyen, görüş alışverişinde bulunan ve atölyeleri gezen Vali Demirtaş, tekstil sektörünün ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğuna dikkat çekti.



Esnaf ziyaretinde, tekstil sektörünün, ihracatın yanı sıra istihdama da önemli katkılar sunduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, kurulması planlanan "Tekstilkent Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi" konusunda ihtiyaç alanının belirlenmesi yönünde proje hazırlanmasını ve kooperatife üye kayıtlarının bir an önce başlatılması talimatı verdi.



Vali Mahmut Demirtaş'ın, Kocavezir Mahallesi'ndeki tekstil esnafını ziyareti, iş yeri sahiplerinin taleplerine yönelik ilgi ve duyarlılığından dolayı teşekkür mesajlarını iletmesiyle son buldu. - ADANA