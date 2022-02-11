Adana Ticaret Borsası - Haberler
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Adana Ticaret Borsası

AA, Eren Bozkurt - Ekonomi
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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4,48 liradan satıldı.

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4,48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL
BuğdayKg4,384,48
MısırKg3,653,85
Soya fasulyesiKg8,508,70
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg39,9040,00

AA / Eren Bozkurt - Ekonomi

Ticaret, Buğday, Mısır, Adana, Ekonomi, Haberler

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