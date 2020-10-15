Adana Ticaret Borsası
15.10.2020 17:19 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:22
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,49 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,49 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,90
|1,95
|Mısır
|Kg
|1,32
|1,49
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,50
|3,50
|Ayçiçeği
|Kg
|2,95
|3,60
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|11,10
|11,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt
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