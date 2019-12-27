Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında, buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,15 liradan satıldı.
27.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:54
Adana Ticaret Borsasında, buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday kepeği
|Kg
|1,05
|1,15
|Portakal (Washington)
|Kg
|0,75
|1,75
| Mandarin (Satsuma)
|Kg
|0,70
|1,95
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|1,00
|3,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,10
|9,20
Kaynak: AA