Adana Ticaret Borsası

27.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:54

Adana Ticaret Borsasında, buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday kepeği Kg 1,05 1,15 Portakal (Washington) Kg 0,75 1,75 Mandarin (Satsuma) Kg 0,70 1,95 Limon (Enterdonat) Kg 1,00 3,00 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,10 9,20

Kaynak: AA