Adana sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
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Adana sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Adana'da dünden bu yana devam eden sağanak nedeniyle caddeler sular altında kaldı.

25.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:32
Adana sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

'da dünden bu yana devam eden sağanak nedeniyle caddeler sular altında kaldı.

Metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağış düşen 4 merkez ilçede dünden bu yana devam eden yağmur nedeniyle birçok cadde, sokak ve tarım arazisini su bastı.

Merkez ilçeler ve Tufanbeyli'de okulların tatil edildiği kentte, belediye ekipleri su tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Yolda kalan araçlar ise çekiciler vasıtasıyla kurtarılıyor.

Su baskını nedeniyle zarar gören tarım alanları ve evlerdeki hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

Öte yandan su baskınlarının yaşandığı alanlar drone'la görüntülendi.

Kaynak: AA
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