Adana polisinden şafak vakti 52 firariye operasyon
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Adana polisinden şafak vakti 52 firariye operasyon

Adana'da çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

12.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:55
Adana polisinden şafak vakti 52 firariye operasyon

'da çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 52 kişi hakkında yakalama kararı bulunan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve yaralama suçlarından aranan kesinleşmiş hapis cezası olan firarilere yönelik operasyon başlattı. Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı olan 52 kişiye yönelik şafak vakti şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında yakalanan firariler adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Kaynak: İHA
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