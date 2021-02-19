Adana merkezli usulsüz reçete ile 12,5 milyon lira vurgun yapan şebekeye operasyon
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Adana merkezli usulsüz reçete ile 12,5 milyon lira vurgun yapan şebekeye operasyon

19.02.2021 08:19 | Son Güncelleme: 19.02.2021 08:23
Adana merkezli usulsüz reçete ile 12,5 milyon lira vurgun yapan şebekeye operasyon

ADANA merkezli 11 ilde usulsüz reçete düzenleyerek kanser hastalarının kullandığı ilaçları başka ülkelere satmaya çalışan, uyuşturucu özelliği olan ilaçların ticaretini yaptığı ve devleti 12 milyon 523 bin lira zarar uğrattığı belirlenen, aralarında İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli bir...

ADANA merkezli 11 ilde usulsüz reçete düzenleyerek kanser hastalarının kullandığı ilaçları başka ülkelere satmaya çalışan, uyuşturucu özelliği olan ilaçların ticaretini yaptığı ve devleti 12 milyon 523 bin lira zarar uğrattığı belirlenen, aralarında İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli bir müdür yardımcısı ve doktorların da bulunduğu 46 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde usulsüz reçetelerle kanser hastalarının kullandığı ilaçları alıp, başka ülkelere satmak isteyen, uyuşturucu özelliği taşıyan ilaçların ticaretini yapan şebekeyi deşifre etti. Savcılığın gözaltı kararı çıkartmasının ardından aralarında İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı, 4 doktor, 2 sağlık merkezi çalışanı, 2 biyolog ve 9 eczacının da bulunduğu 46 kişinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak, Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

12 MİLYON 523 BİN LİRALIK VURGUN

Reçete şebekesinin kanser hastalarının kullanması gereken ilaçları Azerbaycan, Suriye, İran, Irak'taki bağlantılarına satmayı hedefledikleri tespit edildi. Polisin 22 ara yakalamada ele geçirdiği 9 bin 177 kutu faturasız ve reçetesiz ilaçların piyasa değeri ve şüphelilerin kendi arasında yaptığı para transferinin toplam değerinin 12 milyon 523 bin 111 TL olduğu belirlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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