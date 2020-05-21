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Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: "Altının gramı 430 lirayı bulabilir"

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, dolar artışının devam etmesi halinde altının gramının 430 liraya kadar çıkacağını söyledi.

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman:
21.05.2020 08:54 | Son Güncelleme: 21.05.2020 08:54

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, dolar artışının devam etmesi halinde altının gramının 430 liraya kadar çıkacağını söyledi.

Tüm dünyayı tehdit eden yeni tip korona virüs ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Dolar ve altında bu süreç içinde artışlar meydana geldi. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinde altının gramı 328 lira, 1 ABD doları ise 6 lira 13 kuruştu. Ancak gelinen noktada altının gramı 396 liraya kadar, 1 ABD Doları ise 7 lira 28 kuruşa kadar çıktı. Bugün itibarıyla ise altının gramı 380 lira olurken 1 ABD Doları ise 6 lira 78 kuruştan işlem görüyor.

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının bu dönemde direkt olarak doların düşüp yükselmesiyle ilişkili olduğunu belirterek, dolar düşse de altının virüsün ilk görüldüğü rakamlara geri dönmeyeceğini en fazla gramının 350 liraya kadar düşeceğini söyledi. Başman, doların yükselmesi durumda ise altının gramının 430 liraya kadar yükseleceğini tahmin ettiğini belirterek, "Eğer iç piyasada dövizin yükselişi gerilerse altının gramı da düşer. Ancak bu düşüş en fazla 360, ya da 350 'ye kadar düşer. Bu düşme virüs öncesi rakamlara gelmez. İç piyasa da döviz artarsa altının gramı 420 ya da 430 liraya kadar yükselmesini bekliyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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