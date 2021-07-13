Adana Demirspor'un yaptığı tüm transferler nelerdir? 2021 Adana Demirspor hangi futbolcuları transfer etmiştir?

Adana Demirspor yaptığı transferler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Başta Mario Balotelli olmak üzere kadrosuna birçok başarılı oyuncu transfer eden Adana Demirspor'un yaptığı tüm transferler nelerdir futbol severler tarafından merak edilmektedir. Peki, Adana Demirspor hangi futbolcuları transfer etmiştir? 2021 Adana Demirspor'un tüm transferleri ve isimleri haberimizde...

Younès Belhanda ve Mario Balotelli gibi oyuncuları kadrosuna katan Adana Demirspor'un yeni yaptığı transferleri nelerdir araştırılıyor. Peki, bu sezon Adana Demirspor hangi futbolcuları transfer etti? Adana Demirspor'un yeni transferleri kimler? Adana Demirspor hangi futbolcuları kadrosuna kattı? 2021 tüm transferler nelerdir?

ADANA DEMİRSPOR 2021 YAZ DÖNEMİNDE KAÇ TRANSFER YAPMIŞTIR?

Adana Demirspor, Younès Belhanda ve Mario Balotelli gibi birçok dünyaca ünlü oyuncu transfer etmiştir. Yaz döneminde Adana Demirspor şuana kadar toplamda 6 transfer yapmıştır. 5 futbolcu ise kiralıktan geri dönmüştür. Şimdi Adana Demirspor hangi transferleri yaptı isimlerini yazalım.

ADANA DEMİRSPOR'UN YAPTIĞI TÜM TRANSFERLER VE İSİMLERİ NELERDİR?

Adana Demirspor'un 2021 Yaz dönemi için şuana kadar yapmış olduğu transferlerin isimleri şu şekilde: