Adana Demirspor'un hocası Montella'nın yüzüne ne oldu? Başına gelenleri gülerek anlattı - Haberler Spor
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Adana Demirspor'un hocası Montella'nın yüzüne ne oldu? Başına gelenleri gülerek anlattı

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Adana Demirspor'un hocası Montella'nın yüzüne ne oldu? Başına gelenleri gülerek anlattı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzeo Montella, 2-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yüzündeki yaranın sebebini de söyleyen İtalyan hoca, "Uyurken yataktan düştüm, rüyamda kazanacağımızı görüyordum. Heyecandan düştüm, çok güzel bir rüyaydı" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor, Antalya'yı da devirerek Süper Lig'de 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Mavi Şimşekler'in hocası Vincenzo Montella karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Montella, "Çok mutluyum. 4 maçlık bir serüveni iyi tamamladık. Hem futbolcularımı kutlamak istiyorum, hem de kulübümüzü. Her türlü imkanı bize sunuyorlar ve futbolcularımız da canla başla mücadele veriyor. Mutluyuz, izne çok mutlu gidiyoruz." dedi.

Maçta güzel bir gol atan Vargas'a değinen İtalyan hoca, "Vargas hak ettiği, mükemmel bir gol attı. Fiziksel olarak da çok önemli bir performans gösteriyor. O da çalışmalarının karşılığı" diye konuştu.

Yüzünde yaralar olan Montella, "Uyurken yataktan düştüm, rüyamda kazanacağımızı görüyordum. Heyecandan düştüm, çok güzel bir rüyaydı." ifadelerini kullandı.

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Haber: Adana Demirspor'un hocası Montella'nın yüzüne ne oldu? Başına gelenleri gülerek anlattı - Haberler Spor
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