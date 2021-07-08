Adana Demirspor'un gündemindeki Bettinelli, Altay'a önerildi
Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un yeni sezonda kaleyi teslim etmeye hazırladığı Marcus Bettinelli, Altay'a da önerildi.
Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un yeni sezonda kaleyi teslim etmeye hazırladığı Marcus Bettinelli, Altay'a da önerildi.
Akdeniz temsilcisi, 29 yaşındaki İngiliz kaleci ile yaklaşık 1 aydır görüşmeler yaparken, tecrübeli kalecinin Süper Lig'in yeni ekibi Altay'a da önerildiği öğrenildi. Bonservisi elinde bulunan Bettinelli'nin yeni sezonda Süper Lig'de forma giymesi bekleniyor.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu