Adana Demirspor'un gündemindeki Bettinelli, Altay'a önerildi
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Adana Demirspor'un gündemindeki Bettinelli, Altay'a önerildi

Adana Demirspor'un gündemindeki Bettinelli, Altay'a önerildi
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un yeni sezonda kaleyi teslim etmeye hazırladığı Marcus Bettinelli, Altay'a da önerildi.

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un yeni sezonda kaleyi teslim etmeye hazırladığı Marcus Bettinelli, Altay'a da önerildi. 

Akdeniz temsilcisi, 29 yaşındaki İngiliz kaleci ile yaklaşık 1 aydır görüşmeler yaparken, tecrübeli kalecinin Süper Lig'in yeni ekibi Altay'a da önerildiği öğrenildi. Bonservisi elinde bulunan Bettinelli'nin yeni sezonda Süper Lig'de forma giymesi bekleniyor.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

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