Adana Demirspor'un eski futbolcusu Anderson, kara para aklamakla suçlanıyor! Ülkesine adım attığı an tutuklanacak

Artık bir silahımız daha var! Koronaya karşı geliştirilen ilk ilaç onay aldı

Manchester United ve Porto'da oynayan ve son olarak Adana Demirspor forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Anderson, kara para aklamakla suçlanıyor. Eski futbolcunun hala Türkiye'de ikamet ettiği öne sürülürken ülkesi Brezilya'ya dönmesi halinde tutuklanacağı iddia edildi. Gelen haberler arasında Anderson'un kara para aklayan bir suç örgütü üyesi olduğu bilgisi de yer alıyor.

Müthiş bir kariyeri ardından son olarak Adana Demirspor forması giyen Anderson'la ilgili kara para aklama iddialrı gündeme bomba gibi düştü. Brezilyalı futbolcunun bir suç örgütüne üye olduğu ve ülkesine dönmesi halinde tutuklacağı öne sürüldü.

HALA TÜRKİYE'DE OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Fanatik'in ESPN'den aktardığı habere göre; 33 yaşındaki eski futbolcu, kara para aklamakla suçlanıyor. Anderson'un Brezilya'da gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 50 milyon TL'yi bulan miktarı Bitcoin'e çevirip, sonrasında kara para olarak aklayan bir suç örgütünün üyesi olduğu iddia ediliyor. Haberde eski yıldızın hala Türkiye'de olduğu ve ülkesine dönmesi halinde tutuklanacağı belirtildi.