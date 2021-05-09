Adana Demirspor taraftarları sosyal medyada şampiyonluğu kutluyor
TFF 1. Lig'in son haftasında lider Adana Demirspor, deplasmanda Menemenspor karşısında ilk 25 dakikada bulduğu 3 golle artık şampiyonluğu ilan etmek için dakikaları sayıyor. Adana ekibinin taraftarları da sosyal medyada 26 yıl sonra gelecek şampiyonluk için meşaleleri yaktı. "#AdanaDemirspor" etiketiyle paylaşımlar yapan taraftarlar, maç bitmeden zaferi kutlamaya başladılar.
TFF 1.Lig'de son hafta şampiyonluk mücadelesi veren 3 takımın maçlarına sahne oluyor. Lider Adana Demirspor, Menemenspor maçını kazanması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmasızın şampiyonluğunu ilan edecek.
TARAFTARLAR KUTLAMALARA BAŞLADI
Karşılaşmaya harika başlayan Mavi Şimşekler, 6. dakikada Dibba'nın golüyle adeta maça 1-0 önde başladı. Bu golden sonra rakibinin üzerindeki baskısını iyice artıran Adana Demirspor, 11. dakikada Ezeh ve 23. dakikada Hasan Kılıç'ın golüyle 25 dakika dolmadan 3-0'ı buldu. Şampiyonlukla arasında sadece 45 dakika kalan Adana ekibinin taraftarları da sosyal medyada meşaleleri yaktı. "#AdanaDemirspor" etiketiyle paylaşımlar yapan taraftarlar, şampiyonluğu şimdiden kutlamaya başladı.
İşte taraftarların paylaşımlarından bazıları: