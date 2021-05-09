Adana Demirspor taraftarları sosyal medyada şampiyonluğu kutluyor

TFF 1. Lig'in son haftasında lider Adana Demirspor, deplasmanda Menemenspor karşısında ilk 25 dakikada bulduğu 3 golle artık şampiyonluğu ilan etmek için dakikaları sayıyor. Adana ekibinin taraftarları da sosyal medyada 26 yıl sonra gelecek şampiyonluk için meşaleleri yaktı. "#AdanaDemirspor" etiketiyle paylaşımlar yapan taraftarlar, maç bitmeden zaferi kutlamaya başladılar.