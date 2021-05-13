Adana Demirspor taraftarının karekodlu şampiyonluk dövmesi sosyal medyaya damga vurdu

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak 26 yıllık Süper Lig hasretine son veren Adana Demirspor'da taraftarlar çılgınlıkta sınır tanımıyor. Mavi Şimşekler'in bir taraftarı şampiyonluk paylaşımının karekodunu oluşturarak koluna dövme yaptırdı.

TFF 1.Lig'de nefes kesen sezonun sonunda şampiyonluğa ulaşan Adana Demirspor'da taraftarların zafer sarhoşluğu devam ediyor. Yaşadığı sevinci dışa vurmakta farklı bir boyuta geçen bir taraftarın koluna yaptırdığı dövme sosyal medyaya damga vurdu.

PAYLAŞIM BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Adana Demirspor sosyal medya hesabının paylaştığı şampiyonluk Tweet'inin karekodonu koluna dövme yaptıran taraftara beğeni yağdı.

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