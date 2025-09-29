Adana Demirspor Sarıyer CANLI nereden izlenir? Adana Demirspor Sarıyer maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
Adana Demirspor Sarıyer maçını Bein Sports Max 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Adana Demirspor Sarıyer maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
ADANA DEMİRSPOR SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Adana Demirspor Sarıyer maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.
ADANA DEMİRSPOR SARIYER MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Adana Demirspor Sarıyer maçı Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.