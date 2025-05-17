Adana Demirspor Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Adana Demirspor Hatayspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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ADANA DEMİRSPOR HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Adana Demirspor Hatayspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.
ADANA DEMİRSPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE
Adana Demirspor Hatayspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Adana Demirspor Hatayspor maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
ADANA DEMİRSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Adana Demirspor Hatayspor maçı bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.
ADANA DEMİRSPOR HATAYSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Adana Demirspor Hatayspor maçı Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.