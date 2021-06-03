Adana Demirspor, Gökhan Gönül'ün ardından Gomis'i de bitiriyor

Fenerbahçe'de mukavelesi dolan Gökhan Gönül'le prensipte anlaşmaya varan Adana Demirspor, eski Galatasaraylı golcü Bafetimbi Gomis'le de görüşme halinde. Al-Hilal'de şampiyonluk yaşayan Fransız forvete cazip bir teklif yapıldı. Türkiye'de yakın arkadaşları olan Gomis, düşünmek için süre istedi. Adana Demir, dünyaca ünlü golcü Balotelli ile de görüşme halinde.