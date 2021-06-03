Adana Demirspor, Gökhan Gönül'ün ardından Gomis'i de bitiriyor
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Adana Demirspor, Gökhan Gönül'ün ardından Gomis'i de bitiriyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de mukavelesi dolan Gökhan Gönül'le prensipte anlaşmaya varan Adana Demirspor, eski Galatasaraylı golcü Bafetimbi Gomis'le de görüşme halinde. Al-Hilal'de şampiyonluk yaşayan Fransız forvete cazip bir teklif yapıldı. Türkiye'de yakın arkadaşları olan Gomis, düşünmek için süre istedi. Adana Demir, dünyaca ünlü golcü Balotelli ile de görüşme halinde.

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Adana Demir, deneyimli futbolculara yöneldi. Gökhan Gönül'le prensipte anlaşmaya varan Adana ekibi, şimdi de Gomis'i gündemine aldı. Al-Hilal'de şampiyonluk yaşayan Fransız forvet, Türkiye'yi çok seviyor ve Süper Lig'i yakından takip ediyor. Tecrübeli forvetle ilk temasını kuran Adana Demir, Gomis'ten gelecek yanıtı beklemeye geçti.

Adana Demirspor, Gökhan Gönül'ün ardından Gomis'i de bitiriyor

İKİ YILDIZ GOLCÜ

Adana Demir Başkanı Murat Sancak, takımın hocası Samet Aybaba'ya güçlü bir kadro bırakıp kenara çekilmek istiyor. Sancak'ın hedefindeki isimler Gomis ve Balotelli, şu ana dek olumsuz bir cevap vermedi. Gökhan Gönül, Gomis ve Balotelli'nin ardından transferler gelmeye devam edecek. Yabancı sayısındaki değişiklik nedeniyle yerli futbolcu transferi de yapılacak.

Adana Demirspor, Gökhan Gönül'ün ardından Gomis'i de bitiriyor
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Ömer Özarslan
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Adana Demirspor, Gökhan Gönül'ün ardından Gomis'i de bitiriyor - Haberler Spor
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