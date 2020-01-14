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Adana Demirspor, forvet Mehmet Akyüz'ü transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, forvet Mehmet Akyüz'ü kadrosuna kattı.

14.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:16
Adana Demirspor, forvet Mehmet Akyüz'ü transfer etti

TFF 1. Lig ekibi , forvet 'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki tecrübeli golcü, başkan Murat Sancak ile 'da bir araya gelerek kendisini mavi-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Takımın Belek'teki kampına katılan Mehmet Akyüz, "İnşallah 2 taraf için de hayırlı olur. Taraftarımızın desteğiyle inşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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