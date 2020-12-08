Adana Demirspor'da sakatlığı bulunan 2 oyuncunun tedavisine Sırbistan'da başlandı
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Adana Demirspor'da sakatlığı bulunan 2 oyuncunun tedavisine Sırbistan'da başlandı

08.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:00
Adana Demirspor'da sakatlığı bulunan 2 oyuncunun tedavisine Sırbistan'da başlandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sakatlıkları bulunan Tarık Çamdal ve Emircan Altıntaş'ın tedavisine Sırbistan'da başlandığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sakatlıkları bulunan Tarık Çamdal ve Emircan Altıntaş'ın tedavisine Sırbistan'da başlandığını açıkladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Murat Sancak'ın talimatıyla, sakatlığı bulunan Emircan Altındaş ve Tarık Çamdal'ın Sırbistan'a gönderildiği ve dünyada ünlü doktor Mariana Kovacevic'in tarafından tedavilerine başladığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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