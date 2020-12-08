Adana Demirspor'da sakatlığı bulunan 2 oyuncunun tedavisine Sırbistan'da başlandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sakatlıkları bulunan Tarık Çamdal ve Emircan Altıntaş'ın tedavisine Sırbistan'da başlandığını açıkladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Murat Sancak'ın talimatıyla, sakatlığı bulunan Emircan Altındaş ve Tarık Çamdal'ın Sırbistan'a gönderildiği ve dünyada ünlü doktor Mariana Kovacevic'in tarafından tedavilerine başladığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt