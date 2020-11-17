Adana Demirspor'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 37'ye çıktı
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Adana Demirspor'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 37'ye çıktı

17.11.2020 19:53 | Son Güncelleme: 17.11.2020 20:01
Adana Demirspor'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 37'ye çıktı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yapılan açıklamada, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin daha koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Son yapılan testin ardından Adana ekibinde pozitif vaka sayısı 37'ye yükseldi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yapılan açıklamada, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin daha koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Son yapılan testin ardından Mavi lacivertli kulüpte pozitif vaka sayısı 37'ye yükseldi. Adana Demirspor'da 7 Kasım'da yapılan açıklamada, ligin 9'uncu haftasındaki İstanbulspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele uygulanan koronavirüs testinin ardından, 24 futbolcu, teknik heyetten 2 kişi ve 3 personelin sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs vakalarının ardından 8 Kasım'da oynanması planlanan İstanbulspor-Adana Demirspor maçının ertelenmesine karar vermişti.

8 POZİTİF VAKA DAHA

Mavi-lacivertli kulüpte futbolcular, teknik heyet ve personel karantinaya alındı. Akşam saatlerinde kulüpten yapılan açıklamada, "İzolasyon sürecinin 10'uncu gününde yapılan testlerin sonucunda, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelimizin sonuçları pozitif çıkmıştır. Sağlık ekibimizin kontrolünde süreç devam etmektedir" ifadelerini yer verildi.

Haber Yorumları (1)
DROGBA: Lan ne yaptınız oğlum virüs partisi mi düzenlediniz?
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