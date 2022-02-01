Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-lacivertliler, Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve dar alanda çift kale maçla son buldu.

Hafif sakatlığı bulunan Younes Belhanda takımdan ayrı çalışırken, milli takımdan dönen Simon Deli antrenmanda yer almadı.

Akdeniz ekibinin yeni transferi orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer, basın mensuplarına, Adana Demirspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Takım arkadaşları, teknik heyet ve kulüp başkanı Murat Sancak ile tanıştığını belirten Erhun Aksel Öztümer, "Her şey çok iyi. Takım çok kaliteli. İnşallah hocamızla gelişirim ve daha iyi olurum. Takıma katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

VavaCars Fatih Karagümrük'te Adana Demirspor'a karşı forma giydiğine de dikkati çeken Erhun Aksel, " Adana Demirspor ile Avrupa'ya gitmek ve en iyisini yapmak istiyorum. İnşallah asist yaparak ve gol atarak takıma kalite getirmek istiyorum. Katkı sağlamak için hazırım. İnşallah top bendeyken taraftar heyecanlanır. Burada dünya yıldızları var, teknik direktörümüz çok iyi. İnşallah çok gol atar, heyecan oluştururuz." ifadelerini kullandı.

Alper Uludağ: "Ligi güzel bir yerde bitireceğimize inanıyorum"

Savunma oyuncusu Alper Uludağ da Adana Demirspor'da bulunduğu için mutlu olduğunu anlattı.

Alper Uludağ, kulüpteki herkesin kendisine yardımcı olmaya çalıştığını aktararak, geçen yıl ağır bir sakatlık yaşadığını anımsattı.

"Sezon başında İttifak Holding Konyaspor'da fazla oynama süresi bulamadığım için ayrılmak istedim. Kulüp açıklama yaptıktan sonra görüşmelere başladım. En samimi yaklaşımın Adana Demirspor'dan geldiğini fark ettim. Buranın doğru adres olduğunu düşünüyordum. Adana'ya her deplasmana geldiğimizde taraftardan, camiadan etkilendiğimiz oluyordu. Bugüne nasipmiş." ifadelerini kullanan Alper Uludağ, takımda çok kaliteli ve kariyerli oyuncular olduğunu kaydetti.

Alper Uludağ, "İnşallah Çaykur Rizespor maçında da VavaCars Fatih Karagümrük maçındaki gibi üstünlük sağlamak istiyoruz. İyi bir seri yakalarsak ligi güzel bir yerde bitireceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.