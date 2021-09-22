Adana Demirspor, Beşiktaş'ın Balotelli açıklamasına sert cevap verdi: Oyuncumuz idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir - Haberler Spor
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Adana Demirspor, Beşiktaş'ın Balotelli açıklamasına sert cevap verdi: Oyuncumuz idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir

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Adana Demirspor, Beşiktaş'ın Balotelli açıklamasına sert cevap verdi: Oyuncumuz idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir

Adana Demirspor, Beşiktaş'ın Mario Balotelli için yaptığı açıklamaya sert tepki verdi. Adana ekibinden yapılan açıklamada, "Neredeyse oyuncumuz Mario Balotelli idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Adana Demir spor, Beşiktaş'ın Mario Balotelli için "Oyuna girdiği dakikadan soyunma odasına gidene kadar kural dışı ve spor ahlakına uymayan hareketler yapan sportif sabıkalı malum futbolcuya 4. hakem ve maçın hakemi tarafından göz yumulmuştur" şeklinde ifadeleri barındıran açıklamasına tepki gösterdi.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şöyle:

21 Eylül 2021 Salı günü deplasmanda Beşiktaş ]K ile oynadığımız Süper Lig müsabakasının ardından siyah-beyazlı kulübün, oyuncumuz Mario Balotelli ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. 3-0 geriye düşmemize rağmen, sahada büyük bir mücadele örneği gösteren futbolcularımızın emeklerinin hiçe sayılarak gündemi değiştirmek için yapılan bu açıklama Adana Demirspor camiasına yapılmış en büyük saygısızlıktır.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yıllar önce bir televizyon kanalında Mario Balotelli ile ilgili yaptığı açıklamalardan etkilenen oyuncumuz bireysel olarak tepkisini göstermiştir. Bunun sonucunda karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık kendisine sarı kart göstererek cezalandırmıştır. Maç sonrasında Başkanımız ve Teknik Direktörümüz, Balotelli'nin davranışının yanlış olduğunu açıklamalarında ifade etmişlerdir. Neredeyse oyuncumuz Mario Balotelli idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir. Maçın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş teknik heyetinin Mario Balotelli ve yedek kulübemize yapılan hakaret ve davranışlarını tüm Türkiye görmüştür. Rakip takımın yardımcı antrenörü Murat Şahin ağza alınmayacak sözler sarf etmesine rağmen Adana Demirspor olarak olayı noktalayıp futbolcularımız ve teknik heyetimiz direkt soyunma odasına gitmiştir.

Sezon açılışında Beşiktaş'ı en iyi şekilde ağırlayıp her platformda kendilerine teşekkür eden kulübümüz, maç sırasında ve sonunda siyah-beyazlı taraftarların yaptığı kötü tezahüratı da hak etmemiştir. Adana Demirspor olarak, gelen her takımı centilmence ağırlamaya ve sonuç ne olursa olsun aynı davranışlarla şehrimizden yolcu edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Başkanımız Murat Sancak'ın dediği gibi "Beşiktaş JK bizim kardeş kulübümüzdür." Buna bu şekilde gölge düşürülmek istenmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

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Haber: Adana Demirspor, Beşiktaş'ın Balotelli açıklamasına sert cevap verdi: Oyuncumuz idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir - Haberler Spor
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