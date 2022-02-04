Adana Demirspor Başkanı Sancak: Dele Alli transferini bitirmiştik ama Lampard araya girince yattı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sezon başında Mario Balotelli, Matias Vargas gibi önemli isimleri kadrosuna katarken, teknik direktörlük koltuğuna da Vincenzo Montella'yı oturttu. Ara transferde de boş durmayan Adana Demirspor, Dele Alli bombasını patlatmak üzereyken son anda yıkıldı.

BAŞKAN SANCAK: TRANSFER GÖRÜŞMESİNDE ANLAŞMA SAĞLAMIŞTIK

Instagram üzerinden canlı yayın yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Tottenham'da kadroda düşünülmeyen İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak.

"AĞABEYİ TÜRKİYE'YE GELDİ"

Ancak kümede kalma mücadelesi veren ve teknik direktörlük koltuğuna Frank Lampard'ı getiren Everton'ın son anda araya girmesiyle transferin iptal olduğunu itiraf etti. Sancak, "Bize kiralık vereceklerdi. Hatta abisi Türkiye'ye geldi. Transfer neredeyse bitmişti. Tam o sırada Lampard Everton'a gidince o bizim işi bozdu" ifadelerini kullandı.

BU SEZON YALNIZCA 10 MAÇTA FORMA GİYDİ

Tottenham'ın 2015 yılında MK Dons altyapısından transfer ettiği 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon sadece 10 Premier Lig maçında forma giydi ve 1 gol atabildi.