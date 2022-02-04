Adana Demirspor Başkanı Sancak: Dele Alli transferini bitirmiştik ama Lampard araya girince yattı - Haberler Spor
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Adana Demirspor Başkanı Sancak: Dele Alli transferini bitirmiştik ama Lampard araya girince yattı

Haberler.com, Erdem Aksoy - Spor
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı yayında transfer gündemine ilişkin çarpıcı bir olayı aktardı. Tottenham'ın İngiliz yıldızı Dele Alli ile transfer görüşmesi yaptıklarını ve anlaşma sağladıklarını belirten Başkan Sancak, Everton'ın yeni teknik direktörü Frank Lampard'ın araya girmesi nedeniyle transferin yattığını açıkladı. Sancak, transfer sürecinde Delle Alli'nin ağabeyinin de Türkiye'ye geldiğini sözlerine ekledi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sezon başında Mario Balotelli, Matias Vargas gibi önemli isimleri kadrosuna katarken, teknik direktörlük koltuğuna da Vincenzo Montella'yı oturttu. Ara transferde de boş durmayan Adana Demirspor, Dele Alli bombasını patlatmak üzereyken son anda yıkıldı.

Instagram üzerinden canlı yayın yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Tottenham'da kadroda düşünülmeyen İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Adana Demirspor Başkanı Sancak: Delle Alli transferini bitirmiştik ama Lampard araya girince yattıAdana Demirspor Başkanı Murat Sancak.

Ancak kümede kalma mücadelesi veren ve teknik direktörlük koltuğuna Frank Lampard'ı getiren Everton'ın son anda araya girmesiyle transferin iptal olduğunu itiraf etti. Sancak, "Bize kiralık vereceklerdi. Hatta abisi Türkiye'ye geldi. Transfer neredeyse bitmişti. Tam o sırada Lampard Everton'a gidince o bizim işi bozdu" ifadelerini kullandı.

Tottenham'ın 2015 yılında MK Dons altyapısından transfer ettiği 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon sadece 10 Premier Lig maçında forma giydi ve 1 gol atabildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Tottenham Hotspur FC, Adana Demirspor, Murat Sancak, Spor, Haber

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