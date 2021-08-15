Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Messi transferinden vazgeçtik
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Messi transferinden vazgeçtik

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Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sancak, "Az daha Messi'ye teklif yapacaktık. Metin Korkmaz, 'Ağabey gel Messi'ye teklif yapalım. 15 milyon euro verelim' dedi. Ben de 'kabul ederse?' dedim. Sonuçta limitler var" diye konuştu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe karşılaşması öncesi samimi açıklamalarda bulundu. Beyaz TV'ye konuşan Sancak, "Fenerbahçe'yi eskiden severdim. Eskiden Fenerbahçe taraftarıydım. Şimdi iliklerimize kadar Adana Demirsporluyuz. Kusura bakmasınlar, inşallah yeneceğiz" dedi.

"BALOTELLİ YOLUMUZU AÇTI"

Balotelli transferi hakkında Sancak, "Balotelli transferi marketing açısından çok önemli. Ondan sonra birçok futbolcu bize gelmek istedi. Önemli iş yaptık. TFF'nin bize ekstra para vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

"MESSİ'YE TEKLİF YAPACAKTIK"

Murat Sancak Messi hakkında da dikkat çekici itirafta bulundu. Sancak, "Az daha teklif yapacaktık. Metin Korkmaz 'Ağabey gel Messi'ye 15 milyon euro verelim' dedi bana. Ben de 'Peki ya kabul ederse' diye yanıt verdim. Sonuçta limit var" diye konuştu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Messi transferinden vazgeçtik
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