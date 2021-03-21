Adana'da vatandaşlar Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izledi
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Adana'da vatandaşlar Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izledi

21.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:24
Adana'da vatandaşlar Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izledi

Adana'da vatandaşlar, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı kurulan dev ekranda araçlarından izledi.

Adana'da vatandaşlar, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı kurulan dev ekranda araçlarından izledi.

Yüreğir Belediyesince düzenlenen etkinlik için Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar, araçlarını belediye görevlilerinin yardımıyla kurulan dev ekranın karşısına park etti.

Belediye görevlileri, derbi maçı izleyen vatandaşlara patlamış mısır, çay ve gazoz ikramında bulundu.

Taraftarların bazıları araç içinde, bazıları da aracının dışına çıkarak maçın keyfini sürdürdü.

Vatandaşlardan Yusuf Oflaz, AA muhabirine, etkinliği çok iyi bulduğunu belirterek, "Çoğu kişinin evinde maç izleme imkanı olmuyor. Böylece hep beraber keyifli bir şekilde maçı izleyebiliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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