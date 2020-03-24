Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis ve 10 bin lira para cezası verildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis ve 10 bin lira para cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Hasan A. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda sanığa ait çantada satışa hazır 14 bin 300 gram esrar ele geçirildiği dikkate alınarak, Hasan A'nın "ticari amaçla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma veya nakletme" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık Hasan A. ise savunmasında suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA