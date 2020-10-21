Adana'da terör örgütü PKK/KCK şüphelisine 20 yıla kadar hapis istemi
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Adana'da terör örgütü PKK/KCK şüphelisine 20 yıla kadar hapis istemi

21.10.2020 12:53 | Son Güncelleme: 21.10.2020 12:56
Adana'da terör örgütü PKK/KCK şüphelisine 20 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuksuz sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuksuz sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'yla bağlantılı olduğu öne sürülen tutuksuz Ş.N. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ş.N. için "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, iletişim bilgilerini içeren HTS analiz raporuna göre sanığın PKK/KCK üyeleriyle örgütsel nitelikte görüşmeler gerçekleştirdiği ve KHK ile kapatılan terör örgütüne müzahir dernek çatısı altında faaliyet gösterdiği savunuldu.

Ş.N'nin örgütün propaganda faaliyetlerine düzenli olarak katıldığı aktarılan iddianamede sanığın örgütün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde aktif şekilde yer aldığı anlatıldı. Ayrıca PKK/KCK terör örgütünün yönetim kadrosunun yayın organları vasıtasıyla ilettiği eylem çağrılarına diğer şüphelilerle birlikte uyduğu ve KHK ile kapatılan Kürdi-Der isimli derneğin örgütsel faaliyetlerine başka kişileri davet ettiği dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İddianamede savunmasına yer verilen sanık suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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