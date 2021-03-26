Son dakika haber: Polisten 12 yaşına giren çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması
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Son dakika haber: Polisten 12 yaşına giren çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Adana'da polis olma hayali kuran kız için 12. yaş gününde güvenlik güçlerinin katılımıyla sürpriz kutlama yapıldı.

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Adana'da polis olma hayali kuran kız için 12. yaş gününde güvenlik güçlerinin katılımıyla sürpriz kutlama yapıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşayan Öner ve Songül Özdemir çifti, İl Emniyet Müdürlüğüne gitti. 6 çocuklarından 5'inin hayatını kaybettiğini belirten çift, polis olma hayali kuran kızları Nehir'in doğum günü kutlamasına motorize yunus timlerinin de katılmasını istedi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve motorize yunus polisleri, doğum günü kutlaması için ailenin evine gitti.

Ekipler, "İyi ki doğdun geleceğin yunusu" pankartıyla evin bulunduğu sokağa girerek Nehir için siren çaldı.

Polisleri görünce mutluluk yaşayan Nehir, pastasındaki mumları üfledi.

"Ben de büyüyünce yunus polisi olmak istiyorum"

Nehir, gazetecilere, ailesinin kendisine sürpriz yaptığını belirterek, "Yunus polisleri mahalleden geçerken direkt balkona koşardım. Çok sevindim görünce. Ben de büyüyünce yunus polisi olmak istiyorum. En büyük hayalim. Duygularımı ifade edemiyorum, ağlayacağım. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Anne Songül Özdemir de "6 çocuğumuz oldu, biri hayatta. O yüzden Nehir bizim için çok kıymetli. Allah'ım Nehir'imize sağlıklı, uzun ömürler versin. O bizim geleceğimizin yunus polisi. İnşallah ideallerine kavuşur. Allah'ım tüm polis ve askerlerimizi korusun. Allah ayaklarına taş değirmesin, polis ve askerlerimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: Polisten 12 yaşına giren çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması
Son dakika haber: Polisten 12 yaşına giren çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması
Son dakika haber: Polisten 12 yaşına giren çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması
Son dakika haber: Polisten 12 yaşına giren çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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