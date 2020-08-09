Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana'da sigara yapımında kullanılan ve piyasa değeri 145 bin 830 bin lirayı bulan kaçak makaron ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu

ADANA - Adana'da sigara yapımında kullanılan ve piyasa değeri 145 bin 830 bin lirayı bulan kaçak makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde bir kargo şirketinde kaçak makaron getirildiği bilgisine ulaştı. Polis, kargo şirketine yaptığı baskında piyasa değeri 145 bin lira olan 830 bin kaçak makaron ele geçirdi. Polis makaronlara el koyarken zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA