Hırsızlık ve kapkaç yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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Hırsızlık ve kapkaç yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

12.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:41

Adana'da iki hırsızlık ve üç kapkaç olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Adana'da iki hırsızlık ve üç kapkaç olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesindeki bir cep telefonu bayisinin camı kırılarak vitrinde bulunan çok sayıda cep telefonu çalındı.

Polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden olayı 3 zanlının gerçekleştirdiğini belirledi.

Öte yandan, şehir merkezinde iki gün arayla 3 kadının içinde cep telefonları ve 1050 lira bulunan çantaları motosikletli iki kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla Kozan ilçesindeki hırsızlık ve kent merkezindeki kapkaç olaylarını gerçekleştirenlerin birbirleriyle bağlantılı 4 kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Ayrıca, zanlıların olayda kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Ekip, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Y.E.C. (17), Y.Ş. (17), Kürşat Tayyip F. (20) ve Mirati G'yi (20) Gürselpaşa Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık ve kapkaç yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Hırsızlık ve kapkaç yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Hırsızlık ve kapkaç yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Hırsızlık ve kapkaç yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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