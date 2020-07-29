Adana'da evde bakım aylığı ve SED ödemeleri bugün yapılacak Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Fatih Ataşlı, evde bakım aylığı ile Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Fatih Ataşlı, evde bakım aylığı ile Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

Ataşlı, yazılı açıklamasında, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla kentte engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım aylığı ödemeleri, ayrıca çocukların aileleri ile birlikte bayram sevincini yaşaması ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için SED ödemelerinin öne çekildiğini anımsatttı.

Ataşlı, "Bu yıl Kurban Bayramının 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile SED ödeme tarihleri öne çekildi. Ödemeler bugün saat 17.00 itibariyle hesaplara yatırılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Ataşlı, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlar ile çocuklara hayırlı olmasını diledi, Kurban Bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA