Adana'da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Fırat Kargün idaresindeki 34 RK 3293 plakalı otomobil, Demirtaş Mahallesi'nde dereye devrildi.
Kazada sürücü ve otomobildeki Abdurrezzak Kargün, Selçuk Kargün ve Mahsun Kılınç yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak