Adana'da bir eve bilye ile güçlendirilmiş EYP atıldı
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Adana'da bir eve bilye ile güçlendirilmiş EYP atıldı

Adana'da bir eve bilye ile güçlendirilmiş EYP atıldı Özel harekat timleri patlamanın meydana geldiği mahallede uzun namlulu silahlarla yoğun güvenlik önlemi aldı Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine atılan bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı büyük...

30.07.2020 01:37 | Son Güncelleme: 30.07.2020 06:31

Adana'da bir eve bilye ile güçlendirilmiş EYP atıldı

Özel harekat timleri patlamanın meydana geldiği mahallede uzun namlulu silahlarla yoğun güvenlik önlemi aldı

ADANA - Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine atılan bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın yaşandığı bölgede özel harekat timleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi 14110 sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce müstakil evin penceresine el yapımı patlayıcı atıldı. Eve atılan EYP büyük bir gürültü ile patlarken çevredeki vatandaşlar korku içerisinde durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine, terörle mücadele, bomba imha, özel harekat ekipleri sevk edildi. Patlamanın yaşandığı bölgeye gelen özel harekat timleri uzun namlulu silahlarla çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanları, patlamanın olduğu evin penceresinde yaptığı çalışmada EYP'nin bilye ile güçlendirildiğini belirledi. EYP'nin parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalama çalışmaları başlattı.

Öte yandan, patlamanın şiddetinin büyük olmasından dolayı çevredeki evlerinde camları kırıldı.

Adana'da bir eve bilye ile güçlendirilmiş EYP atıldı

Kaynak: İHA

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