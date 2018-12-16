Adana'da Adliyeden Kaçan Hükümlü Yakalandı

Adana'da, cezaevinden firar ettikten sonra polis ekiplerince yakalanan ancak götürüldüğü adliyeden de kaçan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hakkındaki "dolandırıcılık" ve "hakaret" suçlarından kesinleşmiş 5,5 yıl hapis cezası nedeniyle bulunduğu cezaevinden firar ettikten sonra polislerce yakalanan ancak dün getirildiği Adana Adliyesinden de kaçan hükümlü Emin A'nın (24) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirlediği Emin A'yı düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen hükümlü, daha sonra sevk edildiği adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.