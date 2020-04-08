Adana'da 650 bin liralık kaçak içki ele geçirildi
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Adana, 3. Sayfa

Adana'da 650 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

Adana'da 650 bin liralık kaçak içki ele geçirildi Adana'da sahte içki imalathanesine yapılan baskında 3 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi Adana'da sahte içki imalathanesine yapılan baskında piyasa değeri 650 bin lira değerinde olan gümrüklenmiş 3 bin 600 litre sahte rakı ele geçirildi.

08.04.2020 21:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:53

Adana'da 650 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

Adana'da sahte içki imalathanesine yapılan baskında 3 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA - Adana'da sahte içki imalathanesine yapılan baskında piyasa değeri 650 bin lira değerinde olan gümrüklenmiş 3 bin 600 litre sahte rakı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenibey Mahallesi'ndeki bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, sözkonusu adreste satışa hazır gümrüklenmiş 3 bin 600 litre sahte rakı, 5 adet 1 litrelik üzüm şurubu ve 20 adet 5 litrelik doluma hazır boş pet şişe ele geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli S.İ'yi gözaltına alırken sahte rakıları da imha etti.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Adana'da 650 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

Kaynak: İHA

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Adana'da 650 bin liralık kaçak içki ele geçirildi
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