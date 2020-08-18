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Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi

Adana'da bir depoda piyasaya sürülmek için hazır tutulan 38 ton 920 kilogram bozuk et ele geçirildikten sonra imha edildi.

18.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:55

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ve polis, birlikte merkez Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi. Depoda, piyasa sürülmek üzere hazır bulunan 38 ton 920 kilo kaynağı belli olamayan bozulmuş et ele geçirildi.

AT, EŞEK ETİ TESPİTİ İÇİN NUMUNE ALINDI

Yakalanan etlerden, tek tırnaklı hayvanlara ait olup olmadığının belirlenmesi için inceleme yapmak üzere numune alındı. Etler, zabıta ekiplerince imha edilmek üzere götürüldü.

Adana'da 38 ton bozuk et ele geçirildi

TOPLAM 20 BİN LİRAYA YAKIN PARA CEZASI UYGULANDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından depo sahibine, 5596 sayılı Kanun gereği, tarafından izlenebilirliğin sağlanamamasından dolayı 5 bin 570 lira, onaysız hayvansal ürünü depoda bulundurmaktan ise 13 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Adana'da 38 ton bozuk et ele geçirildi
Adana'da 38 ton bozuk et ele geçirildi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi

Kaynak: AA

Haber Yorumları (9)
ADANALI: Bu milletin sağlığıyla oynayan kişilere para cezası çok komik, ödül gibi bir şey. Atsanıza kardeşim içeriye beş on yıl yatsın akılları belki başlarına gelir. Sudan sebeplerle insanlar senelerce mahkum ediliyor gerçek suç işleyenler üç beş kuruş cezayla ellerini kollarını sallayarak geziyor. Bunlar o parayı paşa paşa öderler ve bir zaman sonra sadece Adanayı değil tüm Türkiyeyi zehirlerler. -
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CAN DEP: ALLAH, tan korkunuz be imansizlar. Iki kurus fazla kazanacam diye halkin sagligi ile neden oynuyorsunuz...
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SİNİRLİ: bu kişilere para cezası yetmez hapis cezası şart. . . Ayrıca işyeri kesin kapanmalı
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