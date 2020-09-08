Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, özür dileyerek ulaşıma yapılan zammı paylaştı
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, özür dileyerek ulaşıma yapılan zammı paylaştı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, otobüslerde öğrenciye yüzde 7,1, tam bilete yüzde 28,5, öğretmene yüzde 33,3 zam yapıldığını açıklayarak, özür diledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, özür dileyerek ulaşıma yapılan zammı paylaştı
08.09.2020 00:27 | Son Güncelleme: 08.09.2020 00:45

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından ulaşım fiyatlarına yapılan zammı açıklayarak, özür diledi.

Karalar, otobüslerde son fiyat ayarlamasının 3 yıl önce yapıldığını kaydederek, "O zamandan bu yana dolar yüzde 115, akaryakıt tüm dünyada ucuzlarken Türkiye'de yüzde 38 zamlandı" dedi.

"ANLAYIŞINIZA SIĞINIYORUZ"

Twitter'dan bir paylaşım yapan Karalar, "Çarşı pazar (tüfe) fiyatları resmi verilerle ortalama yüzde 51 zamlandı. Biz tek kuruş zam yapmadık. Çok üzgünüz ama artık başka çaremiz kalmadı. Anlayışınıza sığınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ulaşım zammını açıklayarak özür diledi

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