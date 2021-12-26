Adana Beşiktaşlılar Derneği'nde Kızıl yeniden başkan

ADANA (İHA) - Adana Beşiktaşlılar Derneği'nde Mustafa Uğur Kızıl, yeniden başkanlığa seçildi.

Adana Beşiktaşlılar Derneği'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel kurulda divan başkanlığına Adana Barosu eski başkanlarından İbrahim Gazioğlu oybirliği ile seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yönetim kurulu faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu okundu ve ibra edildi. Tahmini bütçenin okunmasının ardından yönetim, denetim ve disiplin kurulu seçimleri yapıldı. Yapılan seçimin ardından mevcut başkan Mustafa Uğur Kızıl yeni yönetimi ile tekrar seçildi.

60'a yakın dernek üyesinin katılımıyla gerçekleşen genel kurul sonrası konuşan Adana Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mustafa Uğur Kızıl, "Bugüne kadar yanımda olan yönetimdeki arkadaşlarıma ve dernek üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeniden beni başkanlığa seçen tüm üyelerimize minnettarım. Oluşturduğumuz yönetimde genç arkadaşlarımıza yer verdik. Bundan sonraki seçimde görevi genç arkadaşlarımıza devredeceğiz. Yönetimdeki arkadaşımız İsmail Erdem ile birlikte oluşturduğumuz yönetimle derneğimizi adından söz ettiren bir dernek olarak göreceksiniz. Ayrıca asil, yedek diye bir ayrımımız olmayacak tüm kurullar birlikte çalışacağız" dedi.

Yapılan seçim sonrası yeni yönetim Mustafa Uğur Kızıl, İsmail Erdem, Ahmet Kılavuz, Ali Celil Yamaç, Hakkı Mert Dağsuyu, Hacı Burak Taştekin, Sezer Banlı, Cem Mavruk ve Azim Burak Yel'den oluştu.

Yönetim Kurulu görev bölümü ise ilerleyen günlerde yapılacak toplantıda belli olacak. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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