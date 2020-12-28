Adam Voleybol ilk yarıyı galibiyetle kapattı

Sigorta Shop Kadınlar 1'inci Ligi'nde Gaziantep'i temsil eden Adam Voleybol, ilk yarının son maçında Adana temsilcisi Çukurova Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Sigorta Shop Kadınlar 1'inci Ligi'nde Gaziantep'i temsil eden Adam Voleybol, ilk yarının son maçında Adana temsilcisi Çukurova Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Talat Özkarslı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı ve ilk seti 25-23 kazanarak öne geçti.

Çabuk toparlanan başantrenör Şükrü Çobanoğlu'nun öğrencileri ikinci seti 25-16 kazanarak durumu eşitledi. Üçüncü sette de daha atak oynayan Adam Voleybol bu seti de 25-20 kazanarak öne geçti. Dördüncü sette ise oyundan kopmayan sarı lacivertliler maçı 3-1 kazanarak, çok önemli bir galibiyete imza attı.

Adam Voleybol, ilk kez mücadele ettiği Sigorta Shop Kadınlar 1'nci Ligi'nin ilk yarısını dördüncü sırada tamamladı. Sarı lacivertliler oynadığı 10 karşılaşmadan 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 19 puan topladı.

Adam Voleybol sezonun ikinci yarısının ilk maçında 23 Ocak Cumartesi günü 15.30'da Ankara temsilcisi Numune Gençlik ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz