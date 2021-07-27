Adam Smith, Yukatel Merkezefendi'de
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Adam Smith, Yukatel Merkezefendi'de

Adam Smith, Yukatel Merkezefendi'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Amerikalı skorer guard Adam Smith'i kadrosuna kattı.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Amerikalı skorer guard Adam Smith'i kadrosuna kattı.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, takıma transfer takviyelerine devam ediyor. Merkezefendi, son olarak Amerikalı skorer guard Adam Smith ile anlaşarak kadrosuna kattı. 1992 doğumlu, 1.85 metre boyundaki Amerikalı oyuncu 2016'da Georgia Tech'ten mezun oldu, 2017-18'de TBL'de 10 maça çıktı (17.5 sayı, 2.0 ribaund, 2.3 asist). Smith geçen sezona Yunanistan'ın Ionikos Nikaias takımında başladı (18.1 sayı), Polonya'nın Zielona Gra (11.5 sayı) takımında tamamladı. - DENİZLİ

Adam Smith, Yukatel Merkezefendi'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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