Adalet Kupası'nda şampiyon Bafra T Tipi

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen "Adalet Kupası" isimli halı saha futbol turnuvasında Bafra T Tipi takımı şampiyon oldu.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksu'nun teşvikleriyle ilk defa düzenlenen ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonunda 15 Kasım tarihinde başlayan adliye kurumları arası "Adalet Kupası" halı saha futbol turnuvası birbirinden çekişmeli mücadeleler ve renkli görüntülere sahne oldu. Başsavcı Olcay Aksu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Eyüphan Kılıç sporcuları tebrik etti. Müsabakaları izlemeye gelen seyircilere lokma tatlısı ikram edildi.

Bafra T Tipi ile Bafra Kapalı Cezaevi finalde karşı karşıya geldi. Rakibini 6-2 yenen Bafra T Tipi turnuvada şampiyon oldu. Şampiyonluk kupasını Başsavcı Olcay Aksu verdi. İkinciliği elde eden kapalı cezaevinin kupasını Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Eyüphan Kılıç verdi.

Barospor'u 5-4 yenerek üçüncü olan Adliyespor'da kupasını Samsun Barosu Bafra Temsilcisi Avukat Serkan Dönüm'den aldı. Turnuvanın gol kralı ise attığı 22 golle Adliyespor'dan Efkan Kahraman oldu. - SAMSUN