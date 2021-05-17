Adalarda sezonluk daire kiraları dudak uçuklattı
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Adalarda sezonluk daire kiraları dudak uçuklattı

Adalarda sezonluk daire kiraları dudak uçuklattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Covid-19 salgınının devam ettiği bu süreçte izole tatil geçirmek isteyen vatandaşlar kiralık dairelere yöneldi.

Covid-19 salgınının devam ettiği bu süreçte izole tatil geçirmek isteyen vatandaşlar kiralık dairelere yöneldi. Vatandaş yakın lokasyondaki adalara yöneldi. Adalarda kiralık dairelerin fiyatları ise 120 bin liraya kadar çıktı.

Yaz aylarına yaklaştığımız bu dönemde tatilciler konaklama yeri ararken en çok tercih edilenler arasında sezonluk kiralık daireler yer alıyor. Adalarda bulunan sezonluk kiralık daire fiyatları dudak uçuklatıyor. Bunu fırsat bilip internet sitelerine kiralık daire ilanı verenler fiyatları arttırdı. İnternet sitelerinde bulunan ilanlarda Aylık 10 bin Türk Lirasından sezonluk 120 bin Türk Lirasına kadar kiralık daire ve villa fiyatlarının olduğu görüldü. İlanlarda en çok Büyükada ve Kınalıada dikkat çekti. Büyükada'da bulunan kiralık sezonluk eşyalı 3+1 daireler 70 bin ila 120 bin liraya kadar ilanlarda görülüyor. 2+1 daireler ise 30 bin lira ile 55 bin lira arasında değişiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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