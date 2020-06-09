Ada Hegerberg,10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu Ballon d'Or kazanan tarihteki ilk kadın futbolcu olan Ada Hegerberg, Nike firması ile 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Hegerberg'in attığı bu imza, tarihte bir kadın futbolcunun imzaladığı en uzun süreli sözleşme oldu.

Futbol tarihinin Ballon d'Or kazanan ilk kadın futbolcusu olan Ada Hegerberg, bu başarısının ardından imza attığı bir anlaşmayla da adından söz ettirdi.

Puma markasıyla olan sponsorluk anlaşması sona eren Hegerberg, bir başka dünyaca ünlü firma Nike ile anlaşma sağladı. 10 yıllık bir anlaşmaya imza atan 24 yaşındaki futbolcu, tarihte bu kadar uzun süreli bir sözleşmeye imza atan ilk kadın futbolcu oldu.

ERKEK FUTBOLCULARIN ÜCRETİNE YAKIN OLACAK

Hegerberg'in yıllık kazanacağı rakam açıklanmazken Forbes'un haberine göre, Norveçli futbolcu 7 haneli bir ücret kazanacak ve bu ücret, erkek futbolcuların kazanç seviyesine yakın olacak.

"Bu anlaşma, kariyerimde çığır açan bir adım" diyen 24 yaşındaki futbolcu, "Nike'ın sporda milyonlarca insana ilham verdiğini hissediyorum ve artık kadınların da sporda çıtayı ayarlamak söz konusu olduğunda ciddi bir role sahip olacağını söyleyebilirim. Umarım bu ortaklık, sahaya tekrar döndüğümde tarihi yeniden yazmamı sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

"TWERK YAPAR MISIN?" SORUSU GÜNDEM OLMUŞTU

2018 yılında Ballon d'Or'un sahibi olan Norveçli yıldız, sunucu Martin Solveig'in ödül töreni sırasında "Twerk yapar mısın?" şeklindeki tepki çeken sorusuna şaşırmış ve "Hayır" yanıtını verip sahneden inerken soğuk rüzgarlar esmişti.