Acun Ilıcalı, talip oldukları Fenerbahçeli ismi duyurdu: Zajc'ı kiralayacaktık ancak vazgeçtik Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollanda'nın Fortuna Sittard kulübünü satın alan Ilıcalı, sarı-lacivertli kulüpten Miha Zajc'ı kiralamayı düşündüklerini ancak alternatifi olduğu için vazgeçtiklerini belirtti.

Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Haber Global'de katıldığı programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ilıcalı, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı transfer edeceklerini ancak alternatifi olduğu için vazgeçtiklerini belirtti.

Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalar şöyle;

Fenerbahçe benim için gönlümde çok farklı bir yerde. Kulübe faydalı bir yerde olacaksam mutlaka orada olurum. Fenerbahçe önemli bir futbolcumuzu isterse mutlaka önceliğini onlara veririm. Fenerbahçe'den futbolcu da kiralayabilirim. Zajc'ı alternatif olmasa kiralayacaktık, satın da alabilirdik. Aslında amacımız destek olmak diyebilirim.

CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL

Sol bekin kralı geliyor dedim, ben Caner'i kast ediyordum, Marcelo diye yıkıldı ortalık. Caner'e o kadar güveniyorum. Caner ve Gökhan'ın futbolu Fenerbahçe'de sonlandırması gerekiyor diye düşünüyordum, o da gerçekleşiyor, mutluyum. Takım dediğin yaşlı olacak, genç takım olayından büyük takımda kopacaksın. 23-24 yaşında oyuncu da olacak. 30 yaşındaki adamın kariyerinde bir bakıyorsun, burada, burada oynamış diyorsun. Bu adam garanti mi, garanti. Sosa'nın, Caner'in, Gökhan'ın ne oynayacağını biliyorsun. Genç futbolcuları Fortuna Sittard'da değerlendireceksin, orada parlayacak oyuncular.

"ÇOK DÜŞMANIM OLDU"

Benim çok düşmanım oldu da sabun gibi kaçtım ellerinden. Ağabey dediğim ünlüler bir anda düşman oldular. Benim hakkımda atıp tutmaya başladılar. Bir baktım sonra medya grubu falan düşman olmaya başladı.